شدّد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على أنّ "الاتفاق التركي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، يهدف إلى دعم الميليشيات المسلّحة واستكمال نهب ثروات ليبيا"، لافتًا إلى أنّ "المجتمع الدولي نصّب مجلسًا رئاسيًّا في طرابلس، منح تركيا حقّ التدخّل في ليبيا".
وركّز في كلمته أمام البرلمان العربي، على أنّ "حكومة السراج لم تؤدّ اليمين الدستورية أمام البرلمان كما ينصّ الاتفاق السياسي"، داعيًا البرلمان العربي إلى "سحب الإعتراف بحكومة السراج". وبيّن أنّ "اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود على الأرض"، مؤكّدًا أنّ "استمرار المجتمع الدولي في الاعتراف بالمجلس السياسي لا يصبّ في صالح الشعب الليبي".
وطالب صالح بـ"دور عربي لمواجهة الغزو التركي لليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر صالح طالب بدور عربي لمواجهة الغزو التركي لليبيا: لسحب الإعتراف بحكومة السراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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