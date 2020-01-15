انخفاض بالحرارة غدا مع أمطار محلية مترافقة ببرق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويشتّد تأثيره خلال الأيام التالية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيّاً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ وانخفاض بنسبة الرطوبة تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الخميس: غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة من حين لآخر واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، يبدأ الطقس بالتقلب تدريجياً بدءًا من بعد الظهر مع انخفاض درجات الحرارة وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ محلية خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية وتكون مترافقة ببرق ورعد. كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات بدءًا من بعد الظهر.

الجمعة: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ، وتتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات من البرد، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1500 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس الـ1300 متر.