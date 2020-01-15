RT: سبعة جرحى بقصف تركي شمال العراق استهدف فصيل ايزيدي

أفادت "RT" بأن سبعة من عناصر قوات "مقاومة شنكال" في محافظة نينوى أصيبوا بقصف تركي.
وذكرت "RT" نقلا عن سكان محليين إن "القصف التركي إستهدف قوات مقاومة "شنگال" التابعة للحشد الشعبي"، مبينا أن "هذه القوة مكونة من مقاتلين أيزيديين".
وأضافت أن "سبعة من عناصر القوة أصيبوا بجروح"، مشيرا إلى أن "أعداد الخسائر قد ترتفع".
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