شكرا لقرائتكم خبر عن منى ناصر فى ذكرى ميلاد الزعيم: جيشنا يبنى البلد وأبى كان يحلم بحياة كريمة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منى عبد الناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، من داخل ضريح والدها خلال إحياء ذكرى ميلاده، إنها حلمت بأبيها الليلة الماضية، وتابعت: "أعتقد أن روحه لا تزال موجودة معنا، ولا يكن فى يوم من الأيام غير موجود معنا".

وأضافت منى، أنها سكنت مع والدها حتى فبراير علم ٧٠، ونحن نسير على خطاه وكان أمل الزعيم الراحل أن مصر تكون مثل إنجلترا وأفضل منها لأنها كانت محتلة من إنجلترا فى هذا التوقيت، مشيرة إلى أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان يحلم بالرخاء والحياة الكريمة لكل مواطن، وتابعت: "الحمد لله ان جيشنا يبنى البلد حاليا" كان عدد كبير من انصار جمال عبد الناصر توافدوا على الضريح الخاص به لاحياء ذكرى مولده. Advertisements

فيما قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ووزير الاعلام السابق، أن مصر لا تنسي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مفجر ثورة ٢٣ يوليو التى هى أساس الثورات التى تلتها.

أضاف فائق على هامش الاحتفال بذكرى مولد الزعيم الراحل اليوم الاربعاء، :سيبقي الزعيم الخالد جمال عبد الناصر فى قلوب الناس جميعا ونتطلع أن تنهض مصر خلال الفترة المقبلة ويحقق كل ما يريده الشعب المصري.