شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني مطالبا بإنشاء مدفن صحى جديد بالسويس:أكوام القمامة وصلت لأبواب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، موجها إلي الدكتور مصطفي مدبولى ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن إنشاء خلية أخرى من المدفن الصحي بالكيلو 5 طريق السويس، مشيراً إلي أن التأخر في إنشاءة سيؤدي إلى تراكم تلال من القمامة في قلب شوارع السويس.

وأضاف متولي في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، أن تراكم تلال القمامة سوف يؤدى إلى إنتشار كافة الأمراض المعدية، خاصة بعد أن تحولت الشوارع إلى بؤر لكافة أنواع الحشرات والقوارض والزواحف مما يهدد بانتشار الأمراض.

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وتابع البرلماني، أن أكوام القمامة وصلت إلى أبواب المدارس والمستشفيات والأرصفة، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى المواطنين الذين تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين دون أدنى استجابة.

وطالب متولي، الجهات المعنية بسرعة تنفيذ هذه الخلية من أجل حماية صحة المواطنين حيث ساعدت اكوام القمامة على انتشار الكلاب الضالة والقطط، وقيام النباشين ببعثرة القمامة للبحث عن الزجاج والبلاستيك والكراتين لبيعها، وفشلت الاجهزة التنفيذية فى السيطرة على انتشار القمامة، مما أصبح ضروريا فى إنشاء هذه الخلية