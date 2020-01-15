قادما من “الكالتشيو”.. واتفورد الإنجليزي يتعاقد مع جناح أرجنتيني

د.ب.أ

أتم نادي واتفورد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الجناح الأرجنتيني إيناسيو بوسيتو من نادي أودينيزي الإيطالي.

ووقع بوسيتو /24 عاما/ على عقد مدته أربعة أعوام ونصف العام.

Advertisements

وسجل اللاعب خمسة أهداف خلال 50مباراة شارك بها مع أودينيزي، ولكنه شارك كبديل في أغلب مباريات هذا الموسم.

ولم يتم الإعلان عن القيمة المالية للصفقة، ولكن تقارير إعلامية أفادت أن واتفورد دفع ما يقرب من 7 ملايين جنيه استرليني (1ر9 مليون دولار).

وحقق واتفورد تحت قيادة نايجل بيترسون، الذي تولي تدريب الفريق الشهر الماضي، الفوز في أربع مباريات خلال الخمس مباريات الأخيرة ليبتعد عن المراكز المهددة بالهبوط.