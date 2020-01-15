بني ملال.. مجهولون يسرقون طبيبا ومرضى بمستعجلات المستشفى الجهوي

تعرض طبيب متدرب وإحدى المريضات، للسرقة بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال.
وأفادت مصادر “اليوم…24” أن مجهولين، عمدوا الثلاثاء، إلى سرقة هاتف طبيب متدرب من داخل مكتب الطبيب بقسم المستعجلات في غفلة من الجميع.
وأضاف المصدر ذاته، أن إحدى المريضات بنفس القسم، أعلنت هي الأخرى تعرضها للسرقة محفظة نقودها، بشكل غريب من طرف مجهولين.
هذا وينتظر فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية، لتوقيف المشتبه فيهم، بالاعتماد على تسجيلات المراقبة بالمستشفى .
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