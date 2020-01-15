توثيق: اجتاز شارة ضوئية حمراء وشكل خطرا على الآخرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وثقت كاميرا المراقبة شابا (20 عاما) كان يقود سيارته الخصوصية، الأسبوع الجاري، واجتاز بسيارته شارة ضوئية حمراء في شارع 42 بمفرق "بيت حنان" بشكل عرض نفسه إلى جانب مستقلي السيارات الآخرين للخطر على الشارع.
ووفقا للشرطة، جرى استدعاء السائق للتحقيق وتبين أنه من مدينة نتانيا، وتم سحب رخصة قيادة السيارة لمدة 30 يوما، والتحرز على سيارته الخصوصية، واستدعائه للمحكمة.
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