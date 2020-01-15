غارة إسرائيلية على "تيفور": قتلى وجرحى وتدمير مستودع عسكري للإيرانيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل ثلاثة مسلحين على الأقل وجرح العشرات من المليشيات الموالية لإيران أو إيرانيين، وذلك جراء القصف والغارات، مساء الثلاثاء، التي نسبت إلى إسرائيل، واستهدفت، مطار "التيفور" بريف حمص الشرقي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء.

ووفقا للمرصد، فإن وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما تسبب القصف الذي يرجح أنه إسرائيلي، بتدمير مستودع ذخيرة للمليشيات الإيرانية ومبنى قيد الإنشاء بالإضافة لتدمير عربتين عسكريتين.

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري إن "المضادات الجوية السورية تصدت لهجوم استهدف مطار "تي فور".

وأفادت الوكالة، أن الاعتداء الإسرائيلي على المطار الواقع في محافظة حمص، تم بواسطة طائرات مسيرة، وتم التعامل مع عدد من الصواريخ.

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ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لعدوان جوي نفذته طائرات إسرائيلية على مطار الـ"تيفور"، بريف حمص الشرقي، من اتجاه منطقة التنف على الحدود السورية العراقية وأسقطت عددًا من الصواريخ".

وأفادت مصادر ميدانية، بسماع دوي انفجارات كبيرة في المطار، ولم يوضح أي مصدر رسمي الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الاستهداف.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية استهدفت في 3 يونيو/حزيران 2019، مطار التيفور العسكري شرق حمص، والذي تتواجد فيه مستودعات وقواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي تسبب بمقتل 5 على الأقل بينهم جندي من قوات النظام، كما أصيب آخرون بجراح متفاوتة.