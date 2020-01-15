إصابة خطيرة لعامل في مستوطنة موديعين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في حادث عمل بورشة بناء في مستوطنة "موديعين" بالضفة الغربية صباح اليوم، الأربعاء. وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "بلاغا وصل إلى مركز نجمة داوود الحمراء حول سقوط عامل (30 عامًا)، عن ارتفاع حوالي 7 أمتار، خلال عمله في ورشة بناء بمركز تجاري في موديعين. طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز هرع إلى المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب، ووصفت جراحه بالخطيرة وإصابة بالرأس، وعليه تم نقله وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى 'أساف هروفيه' لتلقي العلاج الطبي اللازم". وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث. ومما يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب. هذا، وتجدر الإشارة أن إلى 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام الماضي 2019، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الذي سبقه 2018 إذ لقي 38 عاملا مصارعهم، و36 عاملا في العام 2017.

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