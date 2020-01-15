شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح الحدودية والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020 قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، كانون الثاني 15، 2020، تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015

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