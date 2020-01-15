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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيران: وجهنا رسالة لأمريكا ليلة الهجوم الصاروخي على قاعدتين في العراق والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده وجهت رسالة إلى أمريكا عبر السويسريين ليلة الهجوم الصاروخي على قاعدتين في العراق، مفادها أنه ”دفاع عن النفس“.
وأضاف ظريف في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، أن بلاده غير مهتمة بالتفاوض مع الولايات المتحدة، مضيفا: ”لم نطلب انسحاب القوات الأمريكية من العراق“.
ولفت الوزير الإيراني إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني منذ 7 أشهر، ورأى أن ”الحرب على تنظيم داعش عانت من انتكاسة كبيرة بعد مقتل سليماني“.
وحول الاتفاق النووي، قال ظريف إن هذا الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى العالمية لم يلفظ أنفاسه رغم أنه من أفضل الاتفاقات، وأن مستقبله يتوقف على أوروبا، موضحا أن إيران بصدد الرد على رسالة من 3 دول أوروبية بشأن الاتفاق النووي.
وبخصوص اقتصاد بلاده، قال ظريف إن ”اقتصادنا عانى دون أي ذنب من جانب إيران في العامين الماضيين، نتحدث عن مئات المليارات من الدولارات“.
وحول الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في طهران، عقب تحطم الطائرة الأوكرانية، قال ظريف إن هذه الاحتجاجات اندلعت إثر ”الكذب“ بشأن سبب تحطم الطائرة
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