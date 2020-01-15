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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي يشهدان افتتاح أكبر قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
شهد الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي افتتاح أكبر قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر.
وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يفتتح صباح اليوم الأربعاء، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر "قاعدة برنيس".
وأضاف راضي، أن الرئيس السيسى يشهد أيضًا المرحلة الختامية للمناورة قادر "۲۰۲۰".
وتأتي المناورة "قادر 2020" في ظل ما وصلت إليه تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.
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