اخبار العالم

مقتل وإصابة شابين برصاص عناصر حوثية في إب

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة شابين برصاص عناصر حوثية في إب والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020

لقي شاب حتفه برصاص مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب وسط اليمن ، في ظل انتهاكات وجرائم حوثية بمختلف مديريات المحافظة.

 

مصادر محلية أفادت أن شاب عشريني قتل وأصيب أخيه برصاص عناصر من مليشيا الحوثي الإنقلابية بمديرية المشنة بمدينة إب.

 

وأضافت المصادر أن مسلحين حوثيين من أسرة بيت "المتوكل" المحسوبين على مليشيا الحوثي ويدعى أحد الجناة "عباس المتوكل"، أقدموا على قتل الشاب "فؤاد الصامت"، وإصابة أخيه "سليم الصامت" في المدنية القديمة مركز مديرية المشنة.

Advertisements

 

وبحسب المصادر فقد لاذ الجناة بالفرار عقب الجريمة التي هزت وجدان المواطنين في المدينة القديمة وعمت حالة من الغضب والسخط الشعبي الكبير.

 

وترتكب مليشيا الحوثي وقياداتها المحلية وعناصر محسوبة على المليشيا، ترتكب جرائم مروعة بحق المواطنين دون أن يتم محاسبتهم أو التعرض لهم وهو ما شجع على استمرار تلك الجرائم والتمادي بها.

 

وتعيش محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فلتان وفوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة بمختلف مديريات المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة شابين برصاص عناصر حوثية في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا