شكرا لقرائتكم خبر عن كندا: تعليقات إيران بشأن ضحايا الطائرة «هراء» والان نبدء بالتفاصيل
وصفت كندا يوم الثلاثاء تأكيد طهران على أن عددا قليلا فقط من الكنديين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي عندما أسقطت إيران طائرة ركاب بأنه "هراء" وطالبت بالمحاسبة الكاملة عما وصفته بأنه جريمة مروعة.
جاءت التصريحات على لسان وزير الخارجية فرانسوا-فيليب شامبين وهي من أقسى التعليقات التي تصدر عن مسؤولين كنديين منذ الكارثة التي راح ضحيتها 176 شخصا بينهم 57 كنديا.
وذكر مسؤولون في أوتاوا أن إيران، التي لا تعترف بمفهوم الجنسية المزدوجة، قالت الأسبوع الماضي إن عددا قليلا من الكنديين لقوا حتفهم في الحادث.
وقال شامبين لهيئة الإذاعة الكندية "ما أود قوله هو أن هذا هراء.. لن نقبل هذا الموقف".
ومضي قائلا "أوضحنا بشدة للنظام الإيراني أن ذلك لن يمر.
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