السيسي ومحمد بن زايد يشهدان افتتاح أكبر قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يرافقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية على ساحل البحر الأحمر. وتعد القاعدة الواقعة على البحر الأحمر جنوب شرق مصر الأكبر بالبحر الأحمر، ويجاورها مطار برنيس الحربي. وتمثل إضافة استراتيجية ضخمة تدعم الحفاظ على أمن مصر والمنطقة، وردعًا للأخطار القادمة من ناحية البحر الأحمر وامتداده إلى ما وراء مضيق باب المندب. وسيتم افتتاح القاعدة بأضخم وأكبر مناورة في تاريخ الجيش المصري انطلقت منذ أيام تحت عنوان "قادر 2020". وتشارك فيها، حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.

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