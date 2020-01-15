النواب الليبي: تجاهل المجتمع الدولي أفعال حكومة السراج "خيانة"

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، إن تجاهل المجتمع الدولي أفعال حكومة السراج "خيانة".

وأضاف صالح، خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان العربي، أن الشعب الليبي يتعرض لنزيف دماء ونهب ثروات وتدخلات أجنبية سافرة بسبب الأعمال الإرهابية في البلاد.

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وتابع صالح، أن المليشيات سيطرت على قرارات حكومة السراج في طرابلس، الأمر الذي أدى إلى إبرام اتفاق مشبوه مع تركيا.

وأكمل، المجتمع الدولي نصب مجلسا رئاسيا في طرابلس منح تركيا حق التدخل في ليبيا.

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وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار ‎عقيلة صالح أن مشروع اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس قد انهار والقتال بمنطقة العمليات الغربية مستمر.

وتابع صالح، في تصريحات صحفية، أن القيادة العامة للجيش الليبي ومجلس النواب قد رفضا التوقيع على اتفاق ‎موسكو بسبب مشاركة ‎تركيا‏ التي تدعم الإرهابيين في الأراضي الليبية‏.

وأشار إلى أن حكومة ‎فايز السراج في طرابلس قد جلبت الاستعمار للشعب الليبي‏.

وكشف صالح أن الأمم المتحدة من البعثة الأممية ستشكل لجنة من 40 شخصية لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ونوه بأن اللجنة الأممية ستتولى تشكيل حكومة جديدة وطرحها على البرلمان‏.

وتدعم تركيا قوات السراج التي تضم مليشيات إرهابية ومرتزقة، وأفسدت أنقرة المفاوضات التي جمعت القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق "غير الشرعية" في موسكو، حيث تمسكت تركيا والوفاق بوجود المليشيات المسلحة في طرابلس.