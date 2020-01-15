أوكرانيا تطالب إيران بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

طالبت أوكرانيا، الأربعاء، طهران بتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة التي أسقطتها قوات إيرانية بعد إقلاعها وأودت بحياة 176 راكبا.

وكانت السلطات الإيرانية، قالت إنها لن تسلم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة للولايات المتحدة الأمريكية.

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وفي أغلب الحوادث المشابهة يتم نقل الصندوقين الأسودين لمقر شركة بوينج الرئيسية بالولايات المتحدة لفحصهما وإصدار تقرير حول سبب السقوط ومراجعة التفاصيل الفنية.

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء الماضي، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران أودت بحياة 176 شخصا.

وفور سقوط الطائرة صدرت تقارير تشير إلى أن الحادث لم يكن بسبب أعطال فنية، حيث تزامن سقوطها مع استهداف طهران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وأنكر مسؤولون رسميون إيرانيون لمدة 3 أيام سقوط الطائرة المنكوبة نتيجة إطلاق صاروخ من جانب مليشيا الحرس الثوري الإيراني؛ حيث ردد بعضهم أقاويل تتبنى نظرية المؤامرة بشأن الحادث قبل الاعتراف رسميا بالمسؤولية عن الحادث.