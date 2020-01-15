شرط في عقد سيتين يهدده بالرحيل مبكرا عن برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير صحفية وجود بند في عقد كيكي سيتين، مدرب برشلونة الإسباني الجديد، يهدد برحيله مبكرا عن صفوف البلوجرانا.



وأعلن برشلونة، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، إقالة مدربه السابق إرنستو فالفيردي من منصبه، وتعيين سيتين مدرب ريال بيتيس السابق بدلا منه، بعقد يمتد حتى صيف عام 2022.

وقالت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية: "إن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قال للصحفيين قبل مؤتمر تقديم سيتين للجماهير، إن هناك شرطا جزائيا تم وضعه في عقد المدرب يتيح الحرية للرئيس الجديد للنادي الذي سيتم انتخابه في عام 2021، اتخاذ ما يلزم بشأن إنهاء عقد المدرب أو استكماله حتى نهايته في 2022".





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ويشير هذا البند إلى أن بارتوميو، رئيس برشلونة، ليس لديه نية لإجراء انتخابات مبكرة للنادي في الصيف المقبل، لتجرى في موعدها عام 2021.

كما اعترف بارتوميو، في تصريحاته للصحفيين، أن الشكل الذي تمت به إقالة فالفيردي المدرب السابق لم تكن الطريقة المناسبة، وأنه كان يتمنى القيام بذلك بطريقة أفضل.

يذكر أن سيتين بات في الموسم الماضي 2018-2019 أول مدرب في تاريخ ريال بيتيس يفوز في ملعبي برشلونة وريال مدريد في موسم واحد بالدوري الإسباني، بعدما هزم "الميرينجي" في سانتياجو بيرنابيو 2-0 في آخر جولات "الليجا".