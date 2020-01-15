"النواب" الأمريكي يصوت الأربعاء على إحالة عزل ترامب لـ"الشيوخ"

يصوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على إرسال بنود عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، ما قد يمهد الطريق لمحاكمته بتهم استغلال السلطة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في بيان، إن "الشعب الأمريكي يستحق الحقيقة، والدستور يوجب إجراء محاكمة.. سيمضي مجلس النواب الآن في التصويت على تحويل مواد العزل وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني".

وتشهد الولايات المتحدة حاليا حالة من الارتباك القانوني حول إمكانية أن يرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه لـ3 دورات كرئيس، في حال اعتبار الدورة الحالية لاغية.

وجاء الخلاف القانوني بعد أن قام مجلس النواب الأمريكي بالتوصية بعزل الرئيس ترامب، وهذا ما يعني إلغاء الدورة الرئاسية الحالية، وهو أمر قد يمكنه من الترشح مجددا كأن الدورة الحالية لم تكن.

واتّهم التقرير الذي جاء في 300 صفحة ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر، وممارسة جهود لا مثيل لها لعرقلة التحقيق في اتّهامات له بالضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ويتهم التقرير بادئ الأمر ترامب بأنه اشترط لتقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا وعقد لقاء ثنائي مع رئيسها فولوديمير زيلنسكي، أن تفتح كييف تحقيقات ذات دوافع سياسية بحق أشخاص بينهم جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي أدلة جديدة تتعلق بالتحقيق في القضية، بما في ذلك رسائل سلمها ليف بارناس، وهو شريك سابق للمحامي الشخصي لترامب رودي جولياني.

وكتب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الثلاثاء، إلى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر الذي يتولى تجميع السجل الكامل للتحقيق قبل محاكمة مجلس الشيوخ: "على الرغم من عرقلة الرئيس التي لم يسبق لها مثيل، تواصل اللجنة تلقي ومراجعة الأدلة المحتملة ذات الصلة وستقوم بإحالات تكميلية"، حسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وتحتوي "الأدلة" التي نشرت يوم الثلاثاء على العديد من الملاحظات المكتوبة بخط اليد ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل المشفرة وغيرها من الوثائق التي تؤكد العلاقة الوثيقة بين بارناس وجولياني، الذي كان يدفع الحكومة الأوكرانية لفتح تحقيق فساد بحق نجل جو بايدن، وهو ما اعتبره الديمقراطيون تشجيعا من ترامب لدولة أجنبية على التدخل في الرئاسيات الأمريكية.

وبين المستندات التي كشفت عنها لجنة التحقيق التي يقودها الديمقراطيون، رسالة تعود إلى مايو/أيار 2019 أرسلها جولياني إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي الرسالة التي تم الحصول عليها من هاتف بارناس الجوال الذي تم تسليمه إلى لجنة الاستخبارات يوم الأحد، طلب جولياني عقد اجتماع لمدة نصف ساعة مع زيلينسكي.

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بينما كان عمدة مدينة نيويورك السابق يسعى لتحقيقات في أوكرانيا تستهدف ابن نائب الرئيس السابق جو بايدن، حسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وأوضح جولياني أنه يتصرف "بمعرفة وموافقة" ترامب وبصفته محاميًا "شخصيًا" للرئيس. إلا أن ترامب صرح بأنه كان يتصرف نيابة عن الحكومة الأمريكية عندما زعم أنه دفع من أجل التحقيقات مع نجل بايدن.

وجاء في الرسالة الموجهة للرئيس الأوكراني "بصفتي مستشارا شخصيا للرئيس ترامب وبعلمه وموافقته، أطلب مقابلة معك يوم الاثنين القادم 13 مايو/أيار أو الثلاثاء 14 من ذات الشهر"، حسب صورة التقطت لها في هاتف بارناس.

إحدى المستندات التي حصلت عليها لجنة التحقيق من بارناس مكتوبة بخط اليد وتقول: "ادفع زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) لإعلان فتح تحقيق بحق بايدن."

وكانت السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش أيضا هدفا متكررا في الرسائل النصية بين بارناس وحلفائه. وأشارت بعض النصوص إلى أن حركاتها يتم تعقبها وسط إحباط متزايد من أنها لم تُطرد بالفعل.

وتم استدعاء كل من جولياني وبارناس كجزء من تحقيق مجلس النواب لعزل ترامب. وبينما رفض جولياني الامتثال.

هذا وتم الكشف عن محتويات أجهزة بارناس ومصادرتها بإذن من قاضٍ اتحادي في وقت سابق من هذا الشهر.

واعتقل بارناس في 9 أكتوبر/تشرين الأول في مطار واشنطن دالاس الدولي، حيث تم اتهامه بانتهاك تمويل الحملات الانتخابية، وقد أقر بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه.

وقبل الكشف عن هذه الوثائق الجديدة، كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي أشارت إلى أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم الاتهامين الموجهين بحق ترامب قد برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب إطلاق إجراءات عزله.

في هذه الأثناء، أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن محاكمة ترامب قد تبدأ الثلاثاء المقبل، في حين يتم تعيين المسؤولين الأساسيين عن هذه العملية القضائية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأشار ماكونيل إلى أنه يتوقع أن يرسل مجلس النواب بنود الاتهام إلى مجلس الشيوخ الأربعاء.

وقال ماكونيل للصحفيين "نعتقد أنه إذا حدث ذلك، وهو الأمر المرجح، فسوف نتابع الخطوات الأولية هنا هذا الأسبوع والتي تشمل حضور رئيس المحكمة العليا كي يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية وبعض الإجراءات الأخرى".

وأضاف "نأمل في تحقيق ذلك بالإجماع، ما يجعلنا جاهزين للبدء في المحاكمة الفعلية".