تركيا تصدر حكما مفصلا يتعلق بحجب ويكيبيديا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ويكيبيديا

أصدرت المحكمة الدستورية التركية اليوم الأربعاء نسخة مفصلة من حكمها الذي أصدرته الشهر الماضي والذي قضت فيه بأن حجب الوصول إلى موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت لأكثر من عامين في تركيا هو انتهاك لحرية التعبير.

ونشر الحكم المفصل في الجريدة الرسمية. ويمهد الحكم الطريق لرفع الحجب عن الموقع، والذي فرض منذ عام 2017 بسبب صفحات على الموقع تتهم تركيا بأن لها صلات بمنظمات إرهابية.