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روسيا تحث دول الخليج على التفكير في آلية أمنية مشتركة

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء إن موسكو تحث دول الخليج على دراسة آلية أمنية مشتركة للمنطقة.

وقال لافروف خلال مؤتمر أمني في نيودلهي "نقترح على دول الخليج التفكير في آليات أمنية مشتركة... بدءا من إجراءات بناء الثقة ودعوة بعضها البعض لإجراء تدريبات عسكرية".

وتفجرت التوترات في الخليج بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، مما دفع إيران للرد بهجوم صاروخي على القوات الأمريكية في العراق.

 

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