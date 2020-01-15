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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية السعودي: المنطقة تواجه تحديات إرهابية وتدخلات خارجية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الأربعاء، أن المنطقة العربية تواجه تحديات تتمثل في أعمال إرهابية وتدخلات خارجية.
وأضاف بن فرحان، في كلمته خلال افتتاح الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي، أن سياستنا ترتكز على التعايش السلمي وحسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن منطقتنا العربية تمر بمرحلة تتطلب منا التصدي لكل ما يهدد مصالحها، مشددا على عدم القبول بمساس استقرار أي دولة عربية، لافتا إلى أن المسار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية.
وأكد التمسك بالسلام خيارا استراتيجيًا للأزمة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية في صلب اهتماماتنا، داعيا الليبيين لضبط النفس والحفاظ على استقرار بلادهم.
وطالب وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في ردع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
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