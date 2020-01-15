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ما هي قاعدة برنيس العسكرية المصرية ؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ما هي قاعدة برنيس العسكرية المصرية

الأربعاء 15 يناير 2020

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، قاعدة برنيس العسكرية

 أبرز 10 معلومات عن القاعدة العسكرية الجديدة:-

تقع قاعدة برنيس العسكرية فى جنوب البحر الأحمر

قاعدة برنيس العسكرية هى الثانية فى سلسلة القواعد العسكرية الجديدة

مهمتها الأولى حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية

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من مهامها حماية الإستثمارات الإقتصادية والثروات الطبيعية

من المهام أيضا مواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر

تأمين حركة الملاحة العالمية بالبحر الأحمر

تم انشائها فى وقت لا يتعدى سنة

تضم قاعدة جوية وقاعدة بحرية متطورة

تضم قاعدة برنيس العديد من ميادين الرماية

تشمل القاعدة مستشفى عسكرى و رصيف بحرى

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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