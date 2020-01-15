شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي قاعدة برنيس العسكرية المصرية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ما هي قاعدة برنيس العسكرية المصرية الأربعاء 15 يناير 2020 يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، قاعدة برنيس العسكرية

أبرز 10 معلومات عن القاعدة العسكرية الجديدة:- تقع قاعدة برنيس العسكرية فى جنوب البحر الأحمر قاعدة برنيس العسكرية هى الثانية فى سلسلة القواعد العسكرية الجديدة مهمتها الأولى حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية Advertisements من مهامها حماية الإستثمارات الإقتصادية والثروات الطبيعية من المهام أيضا مواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر تأمين حركة الملاحة العالمية بالبحر الأحمر تم انشائها فى وقت لا يتعدى سنة تضم قاعدة جوية وقاعدة بحرية متطورة تضم قاعدة برنيس العديد من ميادين الرماية تشمل القاعدة مستشفى عسكرى و رصيف بحرى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هي قاعدة برنيس العسكرية المصرية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.