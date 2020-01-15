شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس البرلمان الليبي يطالب الدول العربية بوضع حد لتدخلات تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

طالب رئيس البرلمان الليبي الدول العربية بدور لوضع حد لتدخلات الخارج في قضاياها.



ودعا عقيلة صالح اليوم الأربعاء، كانون الثاني 15، 2020، البرلمان العربي إلى سحب الاعتراف بحكومة الوفاق.

وقال صالح: أدعوكم لرص الصفوف و تفعيل اتفاق الدفاع العربي المشترك.

Advertisements

وتابع: الجيش سيستمر في معركة تحرير #طرابلس و الأمم المتحدة نصبت مجلساً رئاسياً على #ليبيا منح #تركيا حق التدخل في شؤوننا.

وأضاف: الاتفاق التركي مع السراج يهدف الي دعم الميليشيات المسلحة واستكمال نهب ثروات ليبيا.

وأكد أن حكومة الوفاق لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان كما ينص الاتفاق السياسي.