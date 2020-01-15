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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حماس تدعو الفلسطينيين للنفير العام الجمعة
الأربعاء 15 يناير 2020
وكالات
دعت حركة حماس اليوم الأربعاء، الشعب الفلسطيني، إلى الاستمرار في الاحتشاد والصلاة بأعداد كبيرة وأداء الصلاة في المسجدين الأقصى والإبراهيمي.
كما دعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني بالنفير العام إلى صلاة الفجر جماعة يوم الجمعة المقبلة في المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى، كما دعت أهالي قطاع غزة إلى النفير العام والصلاة في مساجد غزة المركزية، وفقًا لوكالة سوا.
وأضافت الحركة في بيان لها، أن هذه الحملة بمثابة رسالة تحدٍ للاحتلال، وإنذار له بأن المقدسات خط أحمر لا يمكن السكوت عنه.
وتأتي دعوة حماس بسبب تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الدينية، وخاصة المسجد الأقصى والحفريات التي تقوم بها قوات الاحتلال والتي زادت بشكل متسارع خلال الفترة الماضية.
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