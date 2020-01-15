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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على رسائل وزير خارجية قطر لقادة العراق
الأربعاء 15 يناير 2020
وكالات
وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، وكان في استقباله نظيره العراقي محمد علي الحكيم.
وقال مصدر في الخارجية العراقية، إن ”وزير الخارجية القطري، سيعقد اجتماعا مع نظيره العراقي، ثم مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، وبعدها مع رئيس الجمهورية برهم صالح، إضافة إلى اجتماعات مع بعض القادة السياسيين في بغداد“.
وبين المصدر أن ”وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سيتوجه إلى إقليم كردستان، بعد الانتهاء من اجتماعاته في بغداد“.
وأضاف أن ”وزير الخارجية القطري، سيبحث خلال زيارته إلى العراق، ملف التصعيد بين طهران وواشنطن الأخير، على خلفية اغتيال قاسم سليماني، كما سيبحث ملف الانسحاب الأمريكي من العراق، إضافة إلى التأكيد على قادة العراق أن الطائرة التي قتلت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، لم تنطلق من الأراضي القطرية“.
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