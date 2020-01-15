عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طقس الخليج.. مستقر فى السعودية وغائم مع سقوط أمطار فى الإمارات

الأربعاء 15 يناير 2020

وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الاربعاء مستقر على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، بينما تنشط الرياح السطحية التي تؤثر فى مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وفى الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد ، أن يكون الطقس، غائما إلى غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار نهاراً.



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، بينما تنشط الرياح السطحية التي تؤثر فى مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق المملكة ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات، أن يكون الطقس، الأربعاء، غائما إلى غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار نهاراً خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.حركة الرياح: شرقية -شمالية شرقية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر.

الخليج العربي: مضطرب شمالاً يصبح متوسطا ليلاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 50:15 والمد الثاني عند الساعة 05:30 الجزر الأول عند الساعة 50:09 عند الساعة 22:40 .

بحر عمان: مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:44 المد الثاني عند 32:01 الجزر الاول عند الساعة 18:54 الجزر الثاني عند الساعة 08:01 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

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أبو ظبي 20 13 80 35 دبي 21 12 80 35 الشارقة 20 10 85 40 عجمان 20 12 85 45 أم القيوين 20 10 85 40 رأس الخيمة 21 09 85 45 الفجيرة 22 12 80 30 العين 19 10 85 35 ليوا 20 11 85 30 الرويس 20 14 85 35 السلع 20 13 80 30 دلما 20 17 75 45 طنب الكبرى 19 17 80 55 طنب الصغرى 19 17 80 55 أبو موسى 19 16 85 55

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن الطقس في البحرين اليوم الاربعاء سيكون بارد وغائم جزئيا احيانا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال الصباح.

الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة خلال الصباح احيانا، ثم تقل سرعتها لتصل من 10 إلى 15 عقدة في وقت لاحق من النهار.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصال من رياح شديدة السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 20م الصغرى 12م.

الرطوبة النسبية العظمى 80% الصغرى 30%.

شروق الشمس في الساعة 06:27 صباحا وغروبها في الساعة 05:07 مساءا.