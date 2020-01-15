عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 3 أيام مفاوضات.. تفاصيل اجتماعات واشنطن حول سد النهضة

الأربعاء 15 يناير 2020

وكالات

امتدت مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ليومها الثالث، وذلك في إطار مواصلة التباحث حول كافة جوانب قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



وشارك وزيرا الخارجية والري خلال اليوم الأول، من المفاوضات الإثنين 13 من يناير الجاري، في الاجتماع الذي عٌقد بوزارة الخزانة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس؛ لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

لقاءات مصرية – أمريكية "معمقة" وكان المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي، تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة.

كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة، وتم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

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وكان المتحدث الرسمي، قال إنه من المقرر استئناف المفاوضات الفنية الثلاثاء، على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.

تقدير مصري للدور الأمريكي واستأنفت المفاوضات الفنية، حيث استبقها وزير الخارجية سامح شكري بلقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين"، حيث أعرب شكري عن التقدير للدور الأمريكي المتواصل من أجل التوصل إلى حل لمسألة المفاوضات الجارية حول سد النهضة بما يحقق مصالح كل الأطراف المعنية، كما تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلديّن بما يعكس العلاقة الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وكذلك المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدولتيّن لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري وأوبراين تبادلا الرؤى حول مجمل قضايا المنطقة وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا، حيث تم التشاور حول كيفية تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والتأكيد على رفض كافة التدخلات الخارجية بما يخدم جهود المبعوث الأممى الساعية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات شملت كذلك التشاور حول سُبل التصدي لظاهرة الإرهاب، حيث أكد شكري ضرورة تبني مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.

التزامات إثيوبيا وقت "الجفاف" على جدول المحادثات وفيما يتعلق بالمفاوضات الفنية، فقد استكملت الاجتماعات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بمشاركة وزيرا الخارجية والموارد المائية والري في مصر والسودان وأثيوبيا، حيث عقدت لقاءات برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن بالإضافة إلى عدة اجتماعات على المستوى الفني؛ لمناقشة تفصيلات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك الإجراءات التي يتوجب على أثيوبيا اتخاذها خلال مرحلتي الملء والتشغيل للحد من آثار الجفاف والجفاف الممتد.

اجتماع برئاسة "ترامب" كما شارك وزيرا الخارجية والموارد المائية والري في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزراء الدول الثلاث، حيث أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقدير مصر لاهتمام الرئيس الأمريكي بهذا الملف الحيوي وللجهد البناء الذي يضطلع به وزير الخزانة الأمريكي وفريقه المعاون، مؤكدًا استعداد مصر لمواصلة التفاوض في غضون الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها ويؤمن مصالح مصر المائية.