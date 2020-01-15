شكرا لقرائتكم البرلمان الليبي: نطالب بدور عربي لمواجهة الغزو التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، بدور عربي لمواجهة التدخلات التركية في ليبيا. وقال صالح خلال كلمة ألقاها أمام جلسة للبرلمان العربي في القاهرة: "نطالب بدور عربي لمواجهة الغزو التركي لليبيا".

كما دعا إلى رص الصفوف لإبرام اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

إلى ذلك، انتقد كافة التدخلات التركية في بلاده، وتساءل عن "أي إرث يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا"، متهماً إياه بمحاولة إحياء إرث الظلم العثماني في ليبيا.

الارتماء في أيدي الميليشيات

وأكد أن ميليشيات مسلحة إرهابية تسيطر على مساحات كبيرة في طرابلس، مؤكداً أن الجيش الليبي سيستكمل مهمته من أجل تحرير العاصمة الليبية.

كما اتهم صالح المجلس الرئاسي الذي وصفه بمنتهي الصلاحية، بالارتماء في أيدي الميليشيات.

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وشدد رئيس البرلمان الليبي على أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي، مضيفاً أنه لا يحق لها إبرام اتفاقات سياسية دولية، في إشارة إلى الاتفاق البحري والأمني الذي أبرم نهاية نوفمبر بين السراج وأردوغان، وأقره لاحقاً البرلمان التركي، لا سيما لجهة إرسال جنود أتراك إلى طرابلس من أجل دعم حكومة الوفاق.

أردوغان يتوعد حفتر بـ"تلقينه درساً"

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توعد، الثلاثاء، قائد الجيش الليبي خليفة حفتر "بتلقينه درسا" إذا استأنف هجماته ضد حكومة الوفاق في طرابلس، وذلك بعد مغادرته موسكو بدون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، اعتراضاً على الدور التركي.

وقال أردوغان في خطاب أمام نواب حزبه "لن نتردد أبدا في تلقين حفتر الدرس الذي يستحقه إذا واصل هجماته ضد أشقائنا في ليبيا".

وكان حفتر غادر موسكو بدون أن يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار قبل به خصمه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، مشترطاً مهلة زمنية تتراوح بين 45 يوما إلى 90 يوما لقيام الميليشيات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل.

كما طالب بإنشاء لجنة من الجيش والأمم المتحدة، تكون مسؤولة عن حصر الأسلحة وتسليمها.

إلى ذلك، أبلغ حفتر، مساء الثلاثاء، مجددا الجانب الروسي برفضه أن تكون تركيا وسيطا دوليا، معتبراً أن الدول الوسيطة هي الدول الحيادية التي تتمسك بدعم استقرار ليبيا وليس دعم الميليشيات المسلحة أو إرسال المتطرفين، بحسب تعبيره.