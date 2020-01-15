شكرا لقرائتكم السعودية: الدول العربية تعاني من تدخلات ميليشيات طائفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مضيفاً أن المنطقة تعاني من تدخلات ميليشيات طائفية ومذهبية.

وأوضح خلال كلمة ألقاها في البرلمان العربي في القاهرة، أن المنطقة العربية تمر بتغيرات سياسية واقتصادية كبيرة.

وفي ما يتعلق بالملف الليبي، شدد الوزير السعودي على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

صالح: أردوغان يحيي إرث الظلم العثماني

من جهته، طالب رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، الدول العربية بدور فاعل لوضع حد لتدخلات الخارج في قضايا بلاده.

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كما تساءل عن "أي إرث يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا"، متهماً إياه بإحياء إرث الظلم العثماني في ليبيا.

إلى ذلك، أكد أن الميليشيات المسلحة الإرهابية تسيطر على مساحات كبيرة في طرابلس، موضحا أن الجيش الليبي سيستكمل مهمته من أجل تحرير العاصمة الليبية.

واتهم صالح المجلس الرئاسي الذي وصفه بالمنتهي الصلاحية، بالارتماء في أيدي الميليشيات.

كما شدد رئيس البرلمان الليبي على أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي، مضيفاً أنه لا يحق لها إبرام اتفاقات سياسية دولية.