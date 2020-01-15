قبل أن يفتتحها الرئيس السيسي.. أبرز 8 معلومات عن قاعدة «برنيس» العسكرية

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قاعدة "برنيس" العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

ونرصد لكم أبرز 8 معلومات عن قاعدة "برنيس" العسكرية:

- تعتبر ثاني قاعدة مصرية على السواحل الإقليمية والتي تحمي الاتجاه الجنوبي الغربي بعد قاعدة محمد نجيب العسكرية في الاتجاه الشمالى الغربي .

- أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط.

- القاعدة نقطة إنطلاق لدعم أعمال التامين للحدود الجنوبية والمصالح الاقتصادية والثروات الطبيعية .

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- القاعدة تعتبر نقطه دعم للاسطول الجنوبي المصري للمعاونة في أعمال القتال والدفاع ومد الأسطول بعناصر القوات الجوية والبحرية في حاله التهديدات المباشرة.

- قاعدة برنيس الجوبحرية موقع استراتيجي هام يقع شمال مثلث حلايب وشلاتين ويفرض السيادة المصرية الكامله عليه.

- تضم القاعدة قطاعين وهما مطار برنيس الحربي والمدني المشترك وقاعدة رأس بناس البحرية.

- تعتبر تلك القاعدة ضمن مجموعة قواعد جديدة نفذتها القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الاستراتيجية .

- تفقد الرئيس السيسي هذه القاعدة في مارس من العام الماضي، من الجو، وكانت تحت الإنشاء، وأُنشئت القاعدة العسكرية في أقل من عام.