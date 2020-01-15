شربل: قريبا ستكون هناك حكومة كما يريد الشعب وكانوا يعرفون معايير دياب قبل تكليفه

لفت الوزير السابق ​مروان شربل​، إلى أنّ "الآن شعر المسؤولون أنّ الغضب الساطع آتٍ، وسيطلبون الرحمة من الشعب قريبًا"، مركّزًا على أنّ "قريبًا ستكون هناك حكومة كما يريد الشعب، لكن عليه أن يبقى حاضرًا، لأنّهم سيفشّلون ​الحكومة​ لأنّهم غير موجودين فيها".

وأوضح في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "رئيس الحكومة المكلّف ​حسان دياب​ لن يعتذر وسيشكّل الحكومة، وإذا كانوا ينتظرون أنّ يشكّل حكومة ولا تأخذ ثقة ​المجلس النيابي​، فسنعود إلى نقطة الصفر"، مشدّدًا على أنّ "منذ 30 عامًا وهم يألّفون حكومات الوفاق الوطني، الّتي قد تكون حكومة النفاق الوطني، وأوصلتنا إلى 100 مليار دولار دين عام".وأكّد أنّ "على الجميع التعاون للخروج من الحفرةالّتي أوقعونها فيها".

ورأى شربل أو "ما يحصل على الأرض ليس ثورة، بل سلطة، فالشعب هو مصدر السلطات وفق ما ينصّ عليه ​الدستور​. ما وصلنا إليه، لم يصل إليه أي بلد في العالم". وأشار إلى أنّ "​الثنائي الشيعي​ ("حزب الله" و"حركة أمل") و"​التيار الوطني الحر​" الّذين كلّفو دياب، يجب أن يساعدوه. وعندما تمّ تكليفه، سحب ورقة من جيبه، وقال إنّه سيؤلّف حكومة من أشخاص تكنوقراط وغير حزبيّين ومستقلّين. أنتم كلّفتوه فاتركوا يشكلّ الحكومة".

وبيّن أنّ "الجميع بات يريد وضع يده بالحكومة وتشكيلها، حتّى بعض من هم في المعارضة يقولون إنّنا نريد المحافظة على حقائب الطائفة، وأرسلنا لهم أسماء"، منوّهًا إلى أنّ "لا أحد بيسترجي يحاسب" الوزير الحزبي". وشدّد على أنّهم "كانوا يعرفون معايير دياب قبل تكليفه".