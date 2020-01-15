بلدية برج رحال اطلقت مشروع الدجاج البلدي ضمن إطار مشاريع التنمية الريفية

أطلقت بلدية ​برج رحال​ مشروع الدجاج البلدي "البياض" ضمن إطار مشاريع التنمية الريفية ولزوم مواجهة الضائقة الاقتصادية التي يمر بها المواطن.

وشرح رئيس ​البلدية​، نائب رئيس إتحاد بلديات ​قضاء صور​ حسن حمودالشروط المتبعة لنجاح المشروع، والتي تتطلب مساهمة من المواطن ومن البلدية مع تكليف لجنة تقصي لمتابعة العمل بالمشروع.

وأشار حمود الى "ان المشروع يساهم في التنمية الريفية ويشجع على تأمين الغذاء السليم و​الصحة​ المميزة، لان الدجاج له كل التدبير والوقاية الصحية شرط العناية به، كما تقدم البلدية اعلافا لمدة عشرين يوما".

ورأى رئيس البلدية " ان المشروع يهدف الى التقليل من كمية ​النفايات​ العضوية التي تعتبر اعلافا جاهزة للدجاج"، آملا "ان يعمم على اكثر من قرية وبلدة. كما كشف عن "تدني نسبة نفايات المنازل الريفية وهذا يعود الوعي الناس في التخفيف من نسبة بقايا الطعام".



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