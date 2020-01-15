النشرة: هدوء في حاصبيا مع غياب التحركات وكافة الطرقات سالكة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن الهدوء التام لا يزال مسيطرا على منطقة حاصبيا مع غياب أي تحرك للحراك الشعبي وتعتبر كافة الطرقات سالكة بما فيه طريق ​مرجعيون​ ​البقاع​ عبر سوق الخان كما فتحت أيضا كافة المؤسسات والدوائر الرسمية أبوابها كالمعتاد وكذلك ​المصارف​. اما بالنسبة للمدارس والثانويات الرسمية والخاصة فإن غالبيتها فتحت أبوابها أمام ​الطلاب​ باستثناء بعضها التي ظلت مقفلة.

بموازاة ذلك، دعا ​الحراك الشعبي​ في منطقة حاصبيا إلى ​اعتصام​ ظهر اليوم في خيمة السراي الشهابية لاتخاذ خطوات تصعيدية تجاوبا مع ​اسبوع الغضب​.

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