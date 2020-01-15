أكدت مجموعة ​الحبتور​، في بيان انه "نحترم كمجموعة الحبتور قرار مجموعة أزاديا Azadea Group بإقفال مجمع ​التسوق​ Le Mall بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في ​لبنان​، وهو قرار يعود لمجموعة أزاديا وحدها كمستثمر لهذا الصرح، حيث لم يكن السبب موضوع الإيجار بل قرار خاص بإدارة مجموعة أزاديا. ونرجو العلم، أن قرار إقفال مجمع Le Mall لا يمت إلى فنادق الحبتور في ​بيروت​ بصلة. فبتعليمات من مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، لم يتم تسريح أي من موظفي فندقي هيلتون بيروت حبتور جراند وهيلتون بيروت متروبوليتان بالاس، وتستمر مجموعة الحبتور بدفع رواتب الموظفين كاملة، تقديرا من السيد الحبتور للظروف الصعبة التي يمر بها ​اللبنانيون​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة الحبتور: قرار إقفال مجمع Le Mall لا يمت إلى فنادق الحبتور بصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.