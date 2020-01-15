نجم: نعبّر عن سخطنا من المشاهد التي سجلت الليلة الماضية في منطقة الحمرا

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ الى انه بأشد عبارات الاستنكار والادانة نعبّر عن سخطنا من المشاهد التي سجلت الليلة الماضية في منطقة ​الحمرا​، فاستبيحت ​بيروت​ واحياؤها واهلها وممتلكاتهم، وهذا مرفوض بأي شكل من الأشكال. واعتبر ان ما حصل بالأمس ليس ثورة، بل هو همجية وحقد مطلق وعداء للحضارة ولبيروت والديمقراطية و​حرية التعبير​، ليبلغ حدّ البربرية في التعاطي تجاه الممتلكات العامة والخاصة، ونسأل: ما الهدف من ضرب ارزاق الناس ولقمة عيشهم؟

وسأل نجم في بيان له، هل انتفت اساليب التواصل والتخاطب بالكلام و​النقاش​، وهل تعطلت لغة الاعتراض حضارياً حتى حلّ التهديد والوعيد والتكسير مكانها؟ وعليه، نطالب ​الاجهزة الامنية​ والقضائية بأداء دورها كاملاً لمحاسبة المعتدين، ولاستعادة كرامة بيروت واهلها كي لا يتكرر المشهد كلما شاء احدهم استعراض قوته وبطشه.