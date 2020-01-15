نجم: نعبّر عن سخطنا من المشاهد التي سجلت الليلة الماضية في منطقة الحمرا

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم الى انه بأشد عبارات الاستنكار والادانة نعبّر عن سخطنا من المشاهد التي سجلت الليلة الماضية في منطقة الحمرا، فاستبيحت بيروت واحياؤها واهلها وممتلكاتهم، وهذا مرفوض بأي شكل من الأشكال. واعتبر ان ما حصل بالأمس ليس ثورة، بل هو همجية وحقد مطلق وعداء للحضارة ولبيروت والديمقراطية وحرية التعبير، ليبلغ حدّ البربرية في التعاطي تجاه الممتلكات العامة والخاصة، ونسأل: ما الهدف من ضرب ارزاق الناس ولقمة عيشهم؟
وسأل نجم في بيان له، هل انتفت اساليب التواصل والتخاطب بالكلام والنقاش، وهل تعطلت لغة الاعتراض حضارياً حتى حلّ التهديد والوعيد والتكسير مكانها؟ وعليه، نطالب الاجهزة الامنية والقضائية بأداء دورها كاملاً لمحاسبة المعتدين، ولاستعادة كرامة بيروت واهلها كي لا يتكرر المشهد كلما شاء احدهم استعراض قوته وبطشه.
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