النشرة: طلاب النبطية نفذوا اعتصاما امام السراي الحكومي في المدينة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن طلاب ​الجامعات​ والثانويات في المدينة نفذوا اعتصاما امام ​السراي الحكومي​، منددين بما وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمعيشي وارتفاع ​سعر الدولار​ وفقدان ​الغاز​ و​البنزين​ وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذئية. وكان ​الطلاب​ نفذوا مسيرة حاشدة في شوارع النبطية وسط تدابير امنية للجيش و​قوى الامن الداخلي​ رافعين ​العلم اللبناني​ ويرددون هتافات مؤيدة للثورة وضد الطائفية والمذهبية والطبقة السياسية الحاكمة، منددين بحاكم ​مصرف لبنان​، داعين ​المصارف​ الى اعادة الأموال الى المودعين والحصول على ​الكهرباء​ ومحاسبة اصحاب المولدات من قبل ​وزارة الاقتصاد​. إضغط للمزيد

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