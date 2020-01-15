قطع السير على طريق مرياطة- الضنية وإعادة فتحه عند ساحة العبدة وعلى طريق تعلبايا

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"قطع السير على طريق ​مرياطة​ - ​الضنية​". ولفتت إلى "إعادة فتح السير عند ساحة ​العبدة​ وعلى ​طريق تعلبايا​". إضغط للمزيد

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