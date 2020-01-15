ضاهر: لن يتبقى لدينا ادنى مقومات الصمود ان لم نعي حجم المشكلة

رأى النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​الأزمة​ تتفاقم يومياً ولا تفاهم سياسي حول سبل المعالجة. هنالك حالة إنكار مريبة من الطبقة السياسية لحقيقة الانهيار الذي نعيشه . والأرقام تعبر عن حجم المشكلة لكن البعض لا تعنيهم الأرقام. انه ​انتحار​ جماعي غير مسبوق في ​العالم​ ولن يتبقى لدينا ادنى مقومات الصمود ان لم نعي حجم المشكلة".

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