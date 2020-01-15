افرام: أدعو قطاع صناعة الأدوية ليكون جاهزا لتلبية حاجات سوق الأدوية العراقي

لفت النائب نعمة افرام إلى أنّ "تشجيع الصناعة الوطنيّة أساس لفتح أسواق جديدة في ظلّ الأزمة الراهنة. وفي هذا الإطار، قدّمت وزارة الصحة العامة اللبنانية مشكورة مشروع قانون مهمّ لإبرام معاهدة تعاون بين وزارة الصحة اللبنانية والعراقية في المجال الصحي وقطاع صناعة الأدوية".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المطلوب المزيد من هذه المبادرات"، داعيًا قطاع صناعة الأدوية في لبنان إلى أن "يكون جاهزًا لتلبية حاجات سوق الأدوية العراقي الّذي يصل إلى 9 مليار دولار سنويًّا، بخاصّة مع عدم وجود أي مصنع عراقي للأدوية".
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