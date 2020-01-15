أنطوان نصرالله: الاسماء المتداولة للتشكيلة الحكومية تؤكد جوع اركان السلطة

رأى المحامي ​أنطوان نصرالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الاسماء المتداولة للتشكيلة الحكومية تؤكد جوع اركان ​السلطة​ لتقاسم جديد ومقنع للمغانم، لا مستقلين ولا من يحزنون". وأضاف" وغدا لناظره قريب".

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