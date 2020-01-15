كوبيتش للسياسيين: لا تلوموا الناس بل لوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة

علق المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​إيان كوبيتش​، على الوضع الراهن، قائلا: "يوم آخر من الارتباك حول ​تشكيل الحكومة​، وسط ​احتجاجات​ متزايدة وسقوط ​الاقتصاد​ الحر"، داعيا السياسيين الى "عدم لوم الناس، بل لوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة".

وشدد كوبيتش في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "لبنان فريد من نوعه حقًا"، مشيرا الى أن "حاكم ​مصرف لبنان​ يطلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد بطريقة أو بأخرى على الأقل في حين أن المسؤولين يراقبونه ينهار. هذا أمر لا يصدق".