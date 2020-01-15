علق المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان إيان كوبيتش، على الوضع الراهن، قائلا: "يوم آخر من الارتباك حول تشكيل الحكومة، وسط احتجاجات متزايدة وسقوط الاقتصاد الحر"، داعيا السياسيين الى "عدم لوم الناس، بل لوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة".
وشدد كوبيتش في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "لبنان فريد من نوعه حقًا"، مشيرا الى أن "حاكم مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد بطريقة أو بأخرى على الأقل في حين أن المسؤولين يراقبونه ينهار. هذا أمر لا يصدق".
كانت هذه تفاصيل خبر كوبيتش للسياسيين: لا تلوموا الناس بل لوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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