الان عون: خلال 48 ساعة يجب ان نصل الى شيء بالتاليف الحكومي

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون الى انه خلال 48 ساعة المقبلة يجب ان نصل الى شيء بالتاليف الحكومي، ولا اعتقد ان هناك شيء ما يعيق الموضوع، وعلى كل حال لا يوجد عذر لتجاوز المهلة لان ما تبقى من عقد لا يستاهل وقت اكثر، والبلد لا يجوز ان يبقى بحالة مراوحة.

ولفت عون في حديث تلفزيوني، الى ان الاهم اليوم تنفيذ البرنامج الانقاذي في الحكومي بعد اختيار وزراء يوحون بالثقة، والمهم الانتقال الى مرحلة اخرى بعد مرحلة المراوحة والانتظار. واكد ان ​التيار الوطني الحر​ لا يشارك بشكل رسمي في ​الحكومة​، كما انه لا يوجد اسماء حزبية. وذكر ان الكتل النيابية تتداول بالاسماء في الحكومة العتيدة، لان هذه الكتل ستعطي الثقة للحكومة، مثل ما تم اعطاء الثقة لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب.