أصحاب الفانات قطعوا طريق العبدة احتجاجا على فقدان المازوت

صعد المحتجون في مختلف المناطق العكارية من حلبا الى ​العبدة​ و​المحمرة​ والبحصة، حركتهم الاحتجاجية، وقطعوا العديد من الطرق الرئيسية بالأتربة.

يشار إلى أن نقص مادتي ​المازوت​ و​الغاز​ ازداد في ​القضاء​، ما دفع بأصحاب الفانات من مختلف المناطق، إلى ​قطع طريق​ عام دير دلوم - العبدة.

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