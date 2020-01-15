بدء تصليح أضرار احداث ليل امس في الحمرا بظل أجواء هادئة تسود الشارع

عمل أصحاب المحال التجارية وموظفي ​المصارف​ المتضررة في ​شارع الحمرا​، منذ الصباح، على تصليح الأضرار التي أصابت الأبواب الزجاجية وبعض المحتويات، وخصوصا أجهزة الصراف الآلي، التي تم تكسيرها ليلا، في ظل أجواء هادئة تسود الشارع.

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