وصول وزير الخارجية القطرية إلى العراق لبحث سبل تخفيف حدة التوتر بالمنطقة

وصل وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى العاصمة ​العراق​ية ​بغداد​، في زيارة رسميّة لبحث سبل تخفيف حدّة التوتر في المنطقة". وكان قد أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف أنّ "وزير ​خارجية قطر​ سيزور العراق ويلتقي خلالها رئيس الجمهورية ​برهم صالح​ ورئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​ ورئيس مجلس النواب ​محمد الحلبوسي​، بالإضافة إلى وزير الخارجية ​محمد علي الحكيم​". ولفت إلى أنّ "المسؤول القطري سيجري مباحثات سياسيّة مع المسؤولين العراقيّين، والتشاور لتخفيف من حدّة التوترات في المنطقة، والعمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة لتهدئة الوضع الحالي".

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