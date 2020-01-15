وزير خارجية السعودية: نرفض التدخل العسكري التركي بشمال سوريا ونعمل للحفاظ على أمن اليمن

ركّز وزير ​الخارجية السعودية​ ​فيصل بن فرحان​ آل سعود على أنّ "منطقتنا العربية تمرّ بتغيرات سياسيّة واقتصاديّة، وأحداث المنطقة تجعلنا مطالَبين بالتصدّي للتهديدات كافّة"، لافتًا إلى أنّ"سياسة السعودية ترتكز على الاحترام الكامل لسيادة الدول".

وأوضح في كلمة له أمام ​البرلمان العربي​ في ​القاهرة​،أنّ "​القضية الفلسطينية​ هي قضيّتنا الأولى، ويجب استعادة الأراضي المحتلة كافّة"، مؤكّدًا "بطلان الإجراءات التعسفيّة للاحتلال بحقّ الفلسطينيين، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بانتهاكات ضدّ شعبنا الفلسطيني".وشدّد الوزير "أنّنا لا نقبل أي تدخّل يمسّ باستقرار ​الدول العربية​ وسيادتها، وندعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ​سوريا​".

وأعلن الوزير"أنّنانرفض التدخل العسكري التركي في شمال سوريا"، مشيرًا إلى "أنّنانبذل كلّ الجهود للحفاظ على أمن ​اليمن​ واستقراره، والسعوديةقدّمت أكثر من 14 مليار دولار لمساعدة أشقائنا في اليمن"، داعيًاإلى "الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية".