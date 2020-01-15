رئيسة تايوان: على الصين أن تقبل بأن بلادنا مستقلة وتدير أمورها أساسا

حذّرت رئيسة ​تايوان​ تساي إينغ وين، بأنّ "على ​الصين​ أن تقبل بأنّ تايوان مستقلّة أساسًا"، مؤكّدةً أنّ "أي محاولة من جانب بكين لاجتياح الجزيرة ستكون مكلفة جدًّا".

ورأت في حديث تلفزيوني، أنّ "لا ضرورة لإعلان الاستقلال لأنّ الجزيرة تدير أمورها أساسًا. لسنا بحاجة لإعلان أنّنا دولة مستقلة"، مشدّدةً على أنّ "لدينا هوية منفصلة ونحن بلد قائم بحدّ ذاته. نحن ديمقراطيّة ناجحة، ولدينا اقتصاد جيّد نسبيًّا ونستحقّ الاحترام من الصين".

وكان قد أُعيد انتخاب تساي في نهاية الأسبوع لولاية ثانية بحصولها على نتيجة قياسيّة بلغت 8,2 مليون صوت، في ما اعتُبر نكسة قوية لحملة الصين المستمرّة لعزل تايوان لحكم ذاتي.

وتعتبر الصين، تايوان جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، وهدّدت بالاستيلاء عليها بالقوّة إذا لزم الأمر، بخاصّة إذا أعلنت استقلالها. في حين تحظى تايوان الحديثة بحكم ذاتي منفصل عن البر الصيني منذ السنوات السبعين الأخيرة.