لقاء بين وزير الطاقة الإسرائيلي ووزير البترول المصري في القاهرة

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، سيلتقي اليوم مع وزير البترول المصري طارق الملا، في العاصمة المصرية القاهرة، مشيرة الى أن "اللقاء يتزامن مع بدء ضخ إسرائيل الغاز الطبيعي إلى مصر".
من جهتها، ذكرت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "منتدى غاز شرق المتوسط سينعقد في وقت لاحق اليوم، في العاصمة المصرية بمشاركة وزراء الطاقة من مصر وإسرائيل وإيطاليا واليونان وقبرص الرومية، والأردن وفلسطين".
وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بدء ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي المستخرج من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، اعتبارا من الأربعاء.
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