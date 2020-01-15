لقاء بين وزير الطاقة الإسرائيلي ووزير البترول المصري في القاهرة

أعلنت ​وزارة الطاقة​ ال​إسرائيل​ية أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، سيلتقي اليوم مع وزير البترول المصري طارق الملا، في العاصمة المصرية ​القاهرة​، مشيرة الى أن "اللقاء يتزامن مع بدء ضخ إسرائيل ​الغاز الطبيعي​ إلى مصر".

من جهتها، ذكرت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "منتدى غاز شرق المتوسط سينعقد في وقت لاحق اليوم، في العاصمة المصرية بمشاركة وزراء الطاقة من مصر وإسرائيل و​إيطاليا​ و​اليونان​ وقبرص الرومية، و​الأردن​ و​فلسطين​".

وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بدء ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي المستخرج من الحقول الواقعة قبالة سواحل ​البحر المتوسط​، اعتبارا من الأربعاء.