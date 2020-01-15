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لقاء بين وزير الطاقة الإسرائيلي ووزير البترول المصري في القاهرة

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أعلنت ​وزارة الطاقة​ ال​إسرائيل​ية أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، سيلتقي اليوم مع وزير البترول المصري طارق الملا، في العاصمة المصرية ​القاهرة​، مشيرة الى أن "اللقاء يتزامن مع بدء ضخ إسرائيل ​الغاز الطبيعي​ إلى مصر".

من جهتها، ذكرت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "منتدى غاز شرق المتوسط سينعقد في وقت لاحق اليوم، في العاصمة المصرية بمشاركة وزراء الطاقة من مصر وإسرائيل و​إيطاليا​ و​اليونان​ وقبرص الرومية، و​الأردن​ و​فلسطين​".

وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بدء ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي المستخرج من الحقول الواقعة قبالة سواحل ​البحر المتوسط​، اعتبارا من الأربعاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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